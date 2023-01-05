Cağ kebabı ve kadayıf dolması yeme yarışması Başkentlilerin ilgi odağı oldu

Ankara Altınpark’taki Erzurum lezzetlerinin ortaya konulduğu Erzurum Tanıtım Günleri’nde düzenlenen Cağ Kebabı ve kadayıf dolması yeme yarışması, Başkentliler tarafından yoğun ilgi gördü.

Erzurum’un tarihinin, kültürünün ve mutfak lezzetlerinin tanıtılması amaçlanan “Erzurum Tanıtım Günleri” etkinliği, Ankara Altınpark’ta başladı. Erzurum yöresine ait ürünlerin, geleneklerin, değerlerin ve yöresel lezzetlerin yer aldığı tanıtım günlerine gelen Başkentliler, burada keyifli dakikalar geçirdi. Cağ Kebabı ve Kadayıf dolması yeme yarışmasına katılan vatandaşlar ise birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Cağ Kebabı yarışmasının kazananı Murat Baytar’a 1 kilogram Cağ kebabı ile Erzurum’un yöresel ürünleri hediye edilirken, kadayıf dolması yeme yarışmasının kazananı Özlem Güven’e ise gram altın takdim edildi. Yarışmaların ardından Erzurum’a özgü Baş Bar Folklor ekibi ile vatandaşların beraber halay çekmesi renkli görüntülere sahne oldu.

Erzurum’da var olan her şeyi burada bulunduğunu ifade eden Erzurumlular Dayanışma Federasyonu Başkanı Birsen Çakıcı, “Gördüğünüz gibi muhteşem ürünler, peynirler, kadayıf dolmaları, Erzurum deyince aklınıza ne geliyorsa burada var. Halayımız var, müziğimiz var gerçekten çok güzel bir gün olmuş. Burada başkentlileri Erzurum bekliyor. Başkentliler gelip burada kadayıf dolması yesinler, halay çeksinler, organik peynirlerden, tereyağlarında, kaşar peynirlerinden alsınlar. Bütün Ankara’yı buraya bekliyoruz” diye konuştu.

“Erzurum’u tanıtmak için geldik”

Dolma kadayıf ustası Sönmez Aslan ise dolma kadayıfıyla Erzurum’un tanıtılmasına katkıda bulunduklarını belirterek, “Burada Erzurum’un Meşhur kadayıf dolmasını yapıyorum. Erzurum’u tanıtmak için geldik. Kadayıf dolmamız ad üstünde kadayıftan yapılıyor. Kadayıf dolması görüldüğü üzere önce sarılarak şekli verilir. Sonra da yumurtaya bulanıp kızgın yağda kızartılır. İyice kızardıktan sonra da şerbete bulanıp servise hazır olur” ifadelerini kullandı.

“Bu lezzeti herkesin yemesini istiyorum”

Cağ kebabı yarışmasında birinci olan Murat Baytar, kebapların çok lezzetli olduğunu belirterek, “Ben daha öncesinden de böyle yarışmalara katıldım. En son rekorumda 23 dakikada 43 cağ kebabı şişi yedim. Burada 1 dakikada 5 şiş verdiler. Yedim ve çok lezzetliydi. Tüm Erzurumluları buraya bekliyoruz. Ben bu lezzeti herkesin yemesini istiyorum. Dünya çapındaki lezzetler arasında da 9’uncu olmayı gerçekten de hak eden bir lezzetmiş. İnşallah daha iyi yerlere gelir. Bir Erzurumlu olarak da kazandığım için çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Ben kadayıf dolmasını böldüğümde altın çıktığını gördüm”

Yapılan dolma kadayıf yarışmasında yediği dolma kadayıftan gram altın çıkmasıyla yarışmayı kazanan Özlem Güven, “Tamamen tesadüfen gelişti. Arkadaşım en başından beri altının bana çıkacağına inandı ve gerçekten de bana çıktı. Ben kadayıf dolmasını ilk böldüğümde içinden bir şey çıkmadı fakat ikinci yerden böldüğümde altın çıktığını gördüm. Çok şaşırdım. Hiç beklemediğim bir şeydi. Ama çok mutluyum bu dar zamanda bir gram çeyrek altın kazandım” açıklamasında bulundu.