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Çadırları su içinde kalan Suriyeli aileler yardım bekliyor

İdlib’de soğuk hava ve çamur içerisindeki düzensiz kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren ve son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çadırları su içinde kalan Suriyeli aileler yardım bekliyor.

Genel 27.01.2021, 09:08
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Çadırları su içinde kalan Suriyeli aileler yardım bekliyor

İdlib’de soğuk hava ve çamur içerisindeki düzensiz kamplarda hayatta kalma mücadelesi veren ve son günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle çadırları su içinde kalan Suriyeli aileler yardım bekliyor.

Suriye’nin İdlib bölgesinde aşırı yağışa bağlı olarak meydana gelen sel felaketi sınır hattındaki yaklaşık 50 bin sivilin yaşadığı çadır kampları sular altında bıraktı. Kış şartları altında soğuk hava ile mücadele eden savaş mağduru binlerce aile şiddetli yağmurdan olumsuz etkilenirken, yaşanan sel felaketi sonrası mülteci kamplarında insani durum ağırlaşıyor. Eşyaları kullanılamaz hale gelen aileler barınma, gıda, giysi, yakacak ve battaniye gibi insani yardım malzemeleriyle yaraların sarılmasını bekliyor.

“Çaresiz haller yürekleri dağlıyor, hastalıklar artıyor”

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu’nun (İDDEF) sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekipleri aracılığıyla aktardığı bilgilere göre, kış aylarında hava şartlarının yaşamı daha da zorlaştırdığı bir dönemde etkili olan şiddetli yağmurlar kamp sakinlerini çaresiz bıraktı. İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Türkiye-Suriye sınır hattında yaşam mücadelesi veren muhacir kardeşlerimiz sele teslim olan kamplarda tüm dünyaya sesini duyurmaya çalışıyor. İdlib kırsalındaki sel felaketinin ardından bölgeye intikal eden ekiplerimiz, tespit çalışmaları adına zarar gören kamplara ziyaretlerini sürdürüyor. Bölgenin son durumuna ilişkin gelen görüntüler ise yürek sızlatıyor. Yalın ayaklarla buz gibi suyun içinde dolaşan çocukların çaresiz halleri yürekleri dağlarken, hastalıklar da her geçen gün artıyor. Soğukların bastırdığı bu dönemde meydana gelen sel felaketi nedeniyle 20 bini çocuk olmak üzere 50 bin aile açıkta kaldı. İyilik Isıtır acil yardım kampanyamızla yaraları sarmaya devam ediyoruz” denildi.

“Buradaki durumu anlatmaya kelimeler yetmez”

Açıklamada görüşlerine yer verilen saha inceleme ekibi, “Kuzey Suriye’de selden zarar gören kampları ziyaret ettik. Sel felaketi nedeniyle çadırları yıkılan veya su altında kalan aileler çok zor durumda ve birçoğu bu bölgeden de gitmek zorunda kaldı. Sular yaklaşık olarak bütün çadırlara girmiş durumda ve bazı ailelerin başını sokacak yeri yok. Yani çocuklar, kadınlar, yaşlılar evsiz. Kimisi de mecburen içerisinde su olan bu çadırlarda kalmak zorunda. Burada vaziyet çok zor ve anlatmaya kelimeler yetmez. Türk kardeşlerimize, buradaki Suriyeli kardeşleri için yaptıklarından ve iyiliklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Fakat şu an durum gerçekten çok zor. Ailelerin kalacak hiçbir yerleri yok ve kış mevsimindeyiz. Hava gerçekten çok soğuk, yağmurlar devam ediyor. Çadırlarda kalan Suriyeli kardeşlerimiz için acilen tedbir alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Dayanıklı evlerin inşa edilmesini talep ediyoruz”

Çadır yerine briket ev gibi dayanaklı evlerin yapılması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada, “Bölgedeki durum çok vahim. Sular kampı doldurmuş vaziyette. Sel nedeniyle biriken su 15 ile 20 santim derinliğine ulaştı. Bütün kamp, sel ve hala devam eden İdlib’deki yağmurlardan dolayı zarar gördü. Çadırlar yıkılmış, yırtılmış vaziyette ve burada kalanlar burayı terk etmek zorunda kaldı. Bu sular çadırlara doldu ve çocuk, kadın, yaşlı birçok insanı evsiz bıraktı. Burada binlerce insan yaşıyor ve şu an evsiz kaldılar. Hayırsever kardeşlerimizden özellikle buradaki kardeşlerimize çadır yerine daha dayanıklı evlerin inşa edilmesini talep ediyoruz. Allah’ın izniyle Türkiye’deki kardeşlerimiz acil olarak yardıma geliyor” denildi.

“Kalacak yerleri yok, yeniden çadırlara yerleşmeye başladılar”

İDDEF saha ekibinin bölgedeki mağduriyeti dile getiren selzedenin yaşadıklarını aktardığı açıklamada, “Uyandığımızda bütün her şeyin su yüzeyinde yüzdüğünü gördük. Aileler kalacak yerleri olmadığından dolayı yine gelip su dolu çadırlara yerleşmeye başladılar. Kış mevsimindeyiz havalar çok soğuk. Evsiz kaldık, hatta elbisesiz ve yiyeceksiz kaldık. Durum burada çok vahim ve çadırlar her taraftan suyla çevrili halde yardım bekliyoruz. Briket evlerinde kalanların durumu buradakilerden çok daha iyi haldedir. Bizler sizlerden baraka evler ve buradaki insanlara kadın, erkek, çocuk, yaşlı hepsine yaraşır yerlerde kalabilecekleri yerlerin temin edilmesini temenni ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun” ifadelerine yer verildi.
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