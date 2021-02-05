Çadırda yaşayan Suriyelilere soba ve kömür yardımı

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde çadırlarda yaşayan Suriyelilere soba, kömür, battaniye ve giyecek yardımı yapıldı.

Kilis’e komşu olan ve Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Azez, Elbab, Cerablus ve kırsallarındaki ihtiyaç sahibi ailelere, İnsani Yardım Vakfı tarafından organize edilen 100 tır kömür, 2 bin 124 soba, 26 bin 346 battaniye, 9 bin 717 çizme ve mont ulaştırıldı. Vakfın Babusselam Basın Sorumlusu Abdulsamet Polat, "İnsani Yardım Vakfı olarak Türkiye’nin dört bir yanından bize gelen yardımları Suriye kuzeyinde bulunan özellikle çadır ve kırsalda yaşayan ailelere ulaştırmaya devam ediyoruz. Kış aylarının gelmesiyle beraber çadırda yaşayan insanların hayatları daha da zorlaştı. Bu sebepten ötürü yaptığımız kış yardımlarını arttırdık. Şu ana kadar 100 tır kömürü, montu, çizmeyi, battaniyeyi, sobayı ve nakdi yardımı ailelere teslim ettik. Bu hususta emeği geçen tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz" diye konuştu. Polat, bundan sonraki süreçte yapılacak yardımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirtti.