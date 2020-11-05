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Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu

İZMİR’DEKİ DEPREMDEN DOLAYI EVLERİ ZARAR GÖREN VE ÇADIRDA KALAN ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK DÜZENLENEREK, DEPREMİN BIRAKTIĞI İZLER BİR ANLIĞINA DA OLSA UNUTTURULMAYA ÇALIŞILDI.

Genel 05.11.2020, 20:39
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Çadırda kalan çocuklar depremin izlerini bir anlığına da olsa unuttu

İzmir’deki depremden dolayı evleri zarar gören ve çadırda kalan çocuklar için etkinlik düzenlenerek, depremin bıraktığı izler bir anlığına da olsa unutturulmaya çalışıldı.

Genç iHH, İzmir depremi sonrası hipodrom alanında kurulan çadırlarda yaşayan depremzede çocuklarla psikososyal destek etkinliği gerçekleştirdi. Programda 7 Kasım oyuncak bayramı kapsamında çocuklara oyuncak dağıtımı yapıldı. Çeşitli oyunların ve deneylerin yapıldığı şenlikte çocuklara bir anlığına da olsa depremin bıraktığı kötü izler unutturulmaya çalışıldı. Etkinlikte Türkiye’de okuyan üniversite öğrencisi Ganalı Abdullah Ahmed de depremzede çocuklarıyla oyunlar oynayıp minik yüreklerin mutluluğuna ortak oldu. Çocukları eğlendirmek için etkinliğe katıldığını belirten Abdullah Ahmed, depremde hayatını kaybedenlere Allah rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

Genç İHH Sorumlusu Büşra Tuğtekin ise, “Bugün gençler psikososyal ekibi olarak hipodrom alanındayız. Burada depremden etkilenen aileler kalıyor. Çadır kentlerimiz mevcut. Depremin ilk gününden bu yana çocuklara yönelik yaptığımız çalışmalar ve insani yardım konusunda sahada yer alıyoruz. Bugün de 6 farklı istasyon kurduk. Çeşitli oyunlar ve atölyelerde çocuklarımızı eğlendirip, bir anda olsa mutlu etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

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