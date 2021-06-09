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Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği devam ediyor

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Caddebostan Sahilindeki deniz salyası temizliği 2’inci günde de devam ediyor. Müsilaj temizliği havadan da görüntülendi.

Genel 09.06.2021, 12:21
Caddebostan Sahili’nde deniz salyası temizliği devam ediyor

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Caddebostan Sahilindeki deniz salyası temizliği 2’inci günde de devam ediyor. Müsilaj temizliği havadan da görüntülendi.

Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizliği, geçtiğimiz gün Bakan Kurum’un Caddebostan’dan katılımıyla diğer illerle beraber eş zamanlı olarak başlatılmıştı. Çalışmalar kapsamında Caddebostan Sahili’ndeki deniz salyaları temizliğin 2’inci gününden

gününde de, hortumlarla çekilerek toplanmaya başladı.
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