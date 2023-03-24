Cadde kapatıldı 2 bin kişi birlikte iftar yaptı

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan Ay’ı boyunca düzenlenecek olan mahalle iftarları başladı. Ramazan Ay’ının ilk gününde sokakta düzenlenen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Ramazan Ay’ında geleneksel hale gelen ‘Gönül sofraları’ mahalle iftarları bu yılda dolu dolu başladı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan Ay’ının ilk günü Atatürk Mahallesinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Cadde kapatılıp iftar yapıldı

Düzenlenen iftar programında mahallede bulunan cadde kapatılırken mahallenin sakinlerinden 2 bin kişi birlikte iftar yapmanın keyfini yaşadı.