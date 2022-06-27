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Buzun kraliçeleri pistte

U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde oynanacak.

Genel 27.06.2022, 15:30 27.06.2022, 15:42
Buzun kraliçeleri pistte

U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde oynanacak.

Zeytinburnu Buz Pisti, aralarında Türkiye Milli Takımı’nın da olduğu U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 27 Haziran - 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek U 18 Genç Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası’nın tüm maçları Zeytinburnu Buz Pisti’nde oynanacak. Her yıl düzenlenen kadınlar şampiyonasında; Türkiye, İzlanda, Avusturalya, Kazakistan, Meksika, İspanya, Letonya, İngiltere ve Hollanda olmak üzere toplam 9 takım şampiyonluk için mücadele edecek. Seyirciler maçların tamamına ücretsiz girebiliyor.

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