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Buzağılar ve düveler güzellikleri ile yarıştı, ödüllerini Bakan Pakdemirli verdi

Çorum’da gerçekleştirilen Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Buzağı" yarışmasında, dereceye giren hayvanların sahiplerine ödüllerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli takdim etti.

Genel 22.10.2021, 17:16
Buzağılar ve düveler güzellikleri ile yarıştı, ödüllerini Bakan Pakdemirli verdi

Çorum’da gerçekleştirilen Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "En Güzel Buzağı" yarışmasında, dereceye giren hayvanların sahiplerine ödüllerini Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli takdim etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılışı yapılan Çorum Tarım ve Canlı Hayvan Fuarı’nda ilginç bir yarışmaya imza atıldı. Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği öncülüğünde gerçekleştirilen yarışmaya 8 düve, 8 buzağı sahibi katıldı. Yarışmada jüri, buzağılarda ırk özellikleri kriterlerine göre değerlendirme yaptı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmanın ödüllerini ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli verdi. Yarışmada birinci olan en güzel simental buzağı ve düve sahiplerine 5 bin TL para ödülünü Bakan Pakdemirli takdim etti. Bakan Pakdemirli dereceye giren hayvanlara da elleri ile süt içirdi.

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