Ardahan Valiliği, Çıldır Kaymakamlığı ve Çıldır Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan ’Buz Şehri’ adım adım yükseliyor. Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muharrem Othan, buz şehri ile ilgili bilgi verdiler.

Çıldır ilçe merkezinde hayata geçecek olan ’Buz Şehir’ dünyanın birçok kentinde örnekleri bulunmasına karşılık ülkemizde ilk defa Çıldır’da hayata geçecek.

Buz şehri ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çıldır Kaymakamı Alper Taş "İlçemizin turizm merkezi olması yönünde attığımız adımlardan bir tanesi Buz Şehri, dünyanın birçok ülkesinde örnekleri bulunuyor ve ciddi tutarda bütçelerle bu hazırlıklar yapılıyor. Biz Valiliğimiz ve Belediye Başkanlığımız ile birlikte çok cüzi bir miktar bütçe ile hayata geçireceğiz. 124 kilometre kara alana sahip doğal gölümüz yerli ve yabancı turistlerin özellikle kış aylarında uğrak bir mekanı haline geldi. Bizler de Buz Şehrimiz ve ilçemizde hayata geçireceğimiz çeşitli organizasyonlarla bu turistlerin ilçemizi de ziyaret etmesini sağlayarak ilçe ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Çok çeşitli ve detaylı bir buz şehri olacak. İçerisinde ilçemizde doğal olarak yetişen meyve sergisi, Çıldır gölünde bulunan balıklardan oluşan balık sergisi ve yükselen kule gibi farklı farklı alanlar olacak. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. On gün içerisinde tamamlayıp hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise, "İlçemizin turizme kazandırılmasında önemli bir figür haline gelecek olan Buz Şehrimizin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Çıldır Gölümüze kadar gelen turistlerimizin ilçe merkezimizi ziyaret etmesi için birçok adım atıyoruz. Buz Şehrimizle birlikte hayata geçireceğimiz ’Şeytan Kalesi Seyir Terası’ projemiz ve Aktaş Sınır Kapımız ile birlikte ilçemiz turizm merkezleri arasında yerini alarak yerli ve yabancı turistler için cazibe merkezi haline gelecektir. Sayın kaymakamımız bu projenin hayata geçmesinde özverili bir çalışma sergilemiş birçok örnek üzerinde çalışmıştır. Kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Buz Şehrimizin bitmesi ile birlikte ilçemizde gecesi ve gündüzü olmak üzere muhteşem bir görüntü hayata geçmiş olacaktır. Bununla birlikte Doğu Ekspresi rotasını Cambaz istasyonumuza kadar uzatarak ilçemizi ziyaret etmeden dönüş yapmayacaktır" dedi.

Saha sorumluluğunu üstlenen Çıldır Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Muharrem Othan da, "Ardahan Valiliğimiz, Çıldır Kaymakamlığımız ve Belediye Başkanlığımız ortaklaşa yürüttüğü bu projenin hayata geçmesi için çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyoruz. 12 bin metrekare alanda çalışmalar sürdürecek birçok farklı buzdan kule, müze ve igloo ev hayata geçmiş olacak. Kısa sürede yapımını tamamlayarak hayata geçireceğiz" dedi.