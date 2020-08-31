Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu
HAFTA SONU TATİLLERİNİ BAŞKA İLLERDE DEĞERLENDİREN BİNLERCE VATANDAŞ, 43 İLİN GEÇİŞ GÜZERGAHINDAKİ KIRIKKALE’DE YER ALAN KİLİT KAVŞAKTA TRAFİK YOĞUNLUĞUNA TAKILDI.
Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı.
Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan ‘kilit kavşak’ta oluşan trafik yoğunluğu gece geç saatlere kadar devam etti. Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, ‘kilit kavşak’ta trafik yoğunluğuna neden oldu. Kilometrelerce oluşan yoğunluk nedeniyle araçlar tampon tampona ilerlerdi. Zaman zaman ise trafik durma noktasına geldi. Samsun-Ankara kara yolunda aşırı yoğunluk yaşanırken, Kayseri-Kırıkkale kara yolunda ise trafik akışının normal olduğu görüldü.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri, yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kavşaklarda görev alan polisler, trafiğin hızlı bir şekilde akışını sağladı. Trafik yoğunluğu normalin altına düşene kadar bazı kavşaklar araç geçişine kapatıldı.
|İmsak
|04:52
|Güneş
|06:23
|Öğle
|13:09
|İkindi
|16:50
|Akşam
|19:46
|Yatsı
|21:10
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25