Büyükşehir’den yüzde 50 kira desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi korona virüsten olumsuz etkilenen esnafa sahip çıktı. Mülkiyeti kendisinde bulunan iş yerlerinden aldığı kira bedellerini yüzde 50 oranında düşürdü.

Esnafın yüzünü güldüren büyükşehir bununla da kalmayarak ticari faaliyeti durdurulan işletmelerden yeniden açılacağı güne kadar da kira almayacak. Küresel Kovid-19 salgınına karşı Türkiye’de alınan sıkı tedbirler kararlılıkla sürdürülüyor. Tedbirler kapsamında bazı sektörlerdeki işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, bazılarındaki kısıtlamalara ise devam ediliyor. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle market ve fırın gibi yerler hariç tüm ticari faaliyete ise ara veriliyor.

Esnafa müjde

Yaklaşık bir yıldır süren küresel virüs salgını nedeniyle azalan ticari döngü, ülke genelinde olduğu gibi Samsun’da da esnafları olumsuz etkiledi. Hükümetin kira yardımı yapmasının ardından esnafa bir sevindirici haber de Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden geldi.

Yüzde 50 kira indirimi

Büyükşehir Belediyesi’nin muhtelif yerlerde bulunan, mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı kendisine ait olan taşınmaz iş yerlerinden esnaflara destek olmak ve mağduriyetlerini azaltmak için kiralarına yüzde 50 indirim yapıldı. Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan esnaflardan da pandemi süreci bitene kadar kira alınmamasına karar verildi. Oy birliğiyle kabul edilen meclis kararı, belediye encümen onayıyla birlikte şubat ayı itibariyle uygulamaya konuldu.

Dolmuş ve taksi duraklarından işgaliye bedeli alınmayacak

Belediye yüzde 50 indirimli kiradan 49 esnaf ve kuruma ait 18 işletme yararlanırken, 16 esnaf da pandemi tehdidinin ortadan kalkacağı güne kadar kira ödemeyecek. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerden merkeze gelen toplam 3 bin 63 minibüs dolmuş, taksi dolmuş ve ticari taksiden şubat ve mart aylarında toplam 320 bin TL tutarındaki hat, durak ve işgaliye bedelini de almayacak. Ayrıca Samsun merkezde faaliyet gösteren 40 adet özel halk otobüslerine de şubat ayında araç başına 1750 TL maddi destek verilecek. Aynı destek geçen ocak ayında da verilmişti.

Esnafın pandemi sürecinde büyük mağduriyetler yaşadığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. Belediyeye ait iş yerlerinde kiracı olan esnafların her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Mustafa Demir, “Meclisimizde oy birliğiyle aldığımız karar doğrultusunda kiracımız olan esnaflarımıza destek olmak amacıyla ödedikleri kira bedellerini yüzde 50 oranında düşürdük. Bunun yanında geçici olarak ticari faaliyeti durdurulan kiracılarımızdan da pandemi bitene kadar kira almayacağız. Onları bir nebze de olsa rahatlatmanın sevincini yaşıyoruz. Gönül ister ki, bu karardan tüm esnaflarımızı yararlandıralım. Fakat maalesef bu mümkün değil. Bu yönüyle de içimiz buruk. İnşallah en kısa sürede bu pandemi sıkıntısından kurtulur ve yaşanan mağduriyetler sona erer“ dedi.