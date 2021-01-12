Son Dakika
Büyükşehir’den toplu taşımaya pandemi desteği
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımaya pandemi döneminde verdiği destekten dolayı Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür edildi.
Genel 12.01.2021, 13:54
2
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşımaya pandemi döneminde verdiği destekten dolayı Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür edildi.İNULAŞ Başkanı İbrahim Bayram, bu zor süreçte kendilerinde destekleri esirgemediği için Büyükşehire Belediyesi’ne teşekkür etti. İbrahim Bayram yaptığı açıklamada, "Bütün dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkisi altına alan ‘Covid 19’ salgınının önüne geçmek için alınan tedbirler hemen hemen her sektörü mali anlamda sıkıntıya sokarken, bu süreçten en fazla etkilenen alanlardan biri de toplu taşıma sektörü oldu. Salgının yayılımının önlenmesi için toplu taşıma araçlarına getirilen kısıtlamalar nedeni ile krizin eşiğine gelen toplu taşıma sektörüne pandemi sürecinde de maddi ve manevi destek olmaya devam eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’ın desteğiyle mazot, şoför maliyetleri gibi giderlerimizi karşılamaları sayesinde ayakta durmakta ve hizmete eksiksiz,standartlara uygun şekil de devam edebilmekteyiz bu sebeple esnaf arkadaşlarım ve şahsım adına başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
18°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|17
|35
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Galatasaray
|17
|33
|4. Gaziantep FK
|17
|31
|5. Alanyaspor
|18
|30
|6. Hatayspor
|17
|28
|7. Trabzonspor
|17
|26
|8. Karagümrük
|17
|24
|9. Antalyaspor
|18
|24
|10. Konyaspor
|17
|22
|11. Sivasspor
|17
|22
|12. Başakşehir
|17
|22
|13. Kasımpaşa
|17
|22
|14. Malatyaspor
|17
|21
|15. Rizespor
|17
|21
|16. Göztepe
|17
|19
|17. Gençlerbirliği
|17
|19
|18. Kayserispor
|17
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|17
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|16
|30
|7. Granada
|17
|24
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|17
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü