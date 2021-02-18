Büyükşehir’den kandil simidi ve çorba ikramı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından regaip kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ile çorba ikram edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, mübarek 3 ayların girmesi ve regaip kandili münasebetiyle vatandaşlara ikramda bulundu. Heykel UNESCO Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Kent Meydanı’nda kurulan stantlara uğrayan Bursalılara kandil simidi ve çorba dağıtıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, UNESCO Meydanı’ndaki ikrama katılarak, hemşerilerinin kandilini kutladı. Ulucami ve Orhan Camii’nde akşam namazını kılan oruçlu vatandaşlar da Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmetinden yararlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 ayları idrâk ettiklerini belirterek, Regaip kandilinin Bursa, Türkiye ve İslâm alemi için hayırlar getirmesini diledi. Soğuk havayı göz önüne alarak vatandaşlara çorba dağıttıklarını, bu geceye özel kandil simidi ikramında bulunduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa’da yaya trafiği yoğun 3 meydana kurduğumuz çadırlarda hemşerilerimizin gönlünü ve içini ısıtıyoruz. İnsanların memnun olduğunu görüp, mutlu oluyoruz. İnşallah uygulamalarımız 3 aylar boyunca ve havalar ısınıncaya kadar devam edecek” dedi.