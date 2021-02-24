Büyükşehirden Bergama’da Zeus Sunağı toplantısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya getirilmesi için yol haritasını belirleyecek. Uzmanların katılımıyla düzenlenecek toplantı yarın Bergama Kültür Merkezinde saat 14.00’te yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1800’lü yıllarda parçaları Almanya’ya kaçırılan Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya getirilmesi için yol haritasının belirleneceği bir toplantı düzenleyecek. Bergama Kültür Merkezinde 14.00’te düzenlenecek toplantıyı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nezih Özuyar yönetecek. Açılış konuşmalarını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yapacağı toplantıda Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümünden Doç. Dr. Ali Sönmez, Arkeoloji ve Sanat Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Arkeolog Nezih Başgelen, gazeteci Ömer Erbil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Güven Eken Zeus Sunağı ile ilgili birer teknik sunum yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Zeus Sunağı’nın anavatanı Bergama’ya geri getirilmesi için çalışmaların başlatılmasına 12 Ağustos 2020 tarihli toplantısında oy birliğiyle karar vermişti. Bergama antik kenti 2014’te UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girerek dünyanın 999’uncu kültür mirası olmuştu.