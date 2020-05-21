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Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı

BURSA'DA 53 ADAY MEMUR YEMİN ETTİ

Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı

BURSA'DA 53 ADAY MEMUR YEMİN ETTİ

21 Mayıs 2020 Perşembe 10:21
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Büyükşehir’de ‘yemin’ heyecanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan aday memurlar yemin ederek, 657 sayılı devlet memuru statüsünü kazandı. Asaletini alan personeli tebrik eden ve görevlerinde başarılar dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, çiçeği burnunda memurlardan ‘kendilerine hedef koymalarını ve bu hedef doğrultusunda’ görevlerinde canla-başla çalışmalarını istedi.

Bursa halkının huzur ve sükûneti için gece gündüz demeden 7/24 özveriyle çalışan zabıta ve itfaiye aday memurları, Başkan Aktaş’ın da katıldığı törenle yemin etti. Devlet Personel Başkanlığı’nca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kadrolara, 48’i zabıta, 3’ü de itfaiye olmak üzere 51 kişi atandı. Aynı atamalar kapsamında, 1 kişi veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 1 kişi de hizmetli olarak istihdam edildi. 2019 yılı içerisinde göreve başlayan 53 aday memurun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 54. maddesi gereğince 20 Mayıs 2020 tarihinde asalet tasdik işlemleri yapıldı. Aday memurların yemin töreni, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da ‘yemin törenine katılarak’ aday memurların asalet sevincine ortak oldu. Alınan sorumluluğun hem Bursa hem de personel açısından hayırlı uğurlu olması dileğinde bulunan Başkan Aktaş, “Zor bir sorumluluk aldınız. Allah, yardımcınız olsun. Siz kurumumuzun kolluk kuvvetisiniz. Şehrin esenliğini sağlama yönünde, genel düzeni bozmaya çalışanlara karşı trafikte, caddede, sokakta, pazarda ve daha birçok alanda müdahale etme yetkiniz var. Kendinizi geliştirin. Belirlediğiniz hedeflere ulaşma anlamında çaba sarfedin. Hırsla birlikte hayalleriniz varsa, buna dair niyetiniz bulunuyorsa, başarılı olmamanız için hiçbir gerekçe yok” dedi.

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