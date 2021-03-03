Büyükşehir personeline âfet eğitimi

Bursa Büyükşehir Belediye personeli, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla AFAD Eğitim Merkezi’nde ‘Temel Âfet Bilinci Eğitimi’ aldı.

Büyükşehir Belediyesi, kurum personelinin olası bir afet öncesinde ve anında alınacak tedbirler, âfet sırasında doğru davranış şekli ve sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim çalışmalarını sürdürüyor. 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Eğitim Şube Müdürlüğü personeli, Bursa AFAD Eğitim Merkezi’nde ‘Temel Âfet Bilinci Eğitimi’ aldı. Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Yiğit ve uzman ekipler tarafından âfet ve âcil durumlar hakkında bilgilendirilen personel, deprem simülasyonu, deprem sonrası bina, âfet görmüş sokak, fırtına, karbonmonoksit zehirlenme, ilk yardım, duman ve yangın söndürme simülâsyonu alanlarını gezerek uygulamalı eğitim aldı.