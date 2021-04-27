Büyükşehir Belediyesi 15 arsasını ihale yoluyla satışa çıkarıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çubuk ilçesinde yer alan toplam 300 bin metrekarelik 15 arsasını (sanayi alanı) ihale yoluyla satacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satışını sürdürüyor. Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, Çubuk ilçesi Yazır Mahallesi’nde yer alan 15 adet arsayı (sanayi alanı) 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14.00’te Encümen Toplantı Salonu’nda ihale yöntemiyle satışa sunacak. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden 29 Nisan’da saat 14.00’da gerçekleştirilecek ihale canlı olarak yayınlanacak.

Şartnameler en geç 29 Nisan’a kadar teslim edilebilecek

Çubuk ilçesinde yer alan toplam 300 bin metrekarelik (300 dönüm) 15 arsa öncelikli olarak toptan, toptan teklif gelmemesi durumunda ise kapalı zarf usulüyle ayrı ayrı satılacak. Satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi en geç 29 Nisan’da saat 11.00’a kadar (Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi. No:5 Yenimahalle) Belediye Hizmet binasının 14. katında bulunan Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmazlar Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. Toplam muhammen bedeli 54 milyon 870 bin 324 TL olarak belirlenen 15 adet arsa için teklif mektuplarının ise en geç 29 Nisan saat 12.00’a kadar ihalenin yapılacağı adreste Encümen Başkanlığına (Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığına-7. kat) teslim edilmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazların satış ihalesi, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.