Büyükler inşaata küçükler camiye

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak’ta aile fertleri cami inşaatına gidince cemaatsiz kalan camiye çocuklar koştu.

Alaplı İlçesi Büyük Tekke köyünde yapımı devam eden Osmanlı yapımı cami inşaatı sürüyor. Tekke köyü halkı cami inşaatı yapımına yardım ederken vakit namazlarında ilgiyi arttırmak için çocuklar vakit namazlarında camiye gidiyor. Köyde aile fertleri çalıştığından dolayı cemaatsiz kalınca, çareyi köyde bulunan çocuklarda buldular. Çocuklar vakit namazlarında camiye gelerek camide saf tutuyorlar.

Zonguldak Alaplı Büyük Tekke köyü camisinde namazlara katılımın çok düşük olması üzerine ilginç bir uygulama başlatıldı. Cami İmamı Mehmet Bacacı, vakit namazlarına ilgiyi artırmak için köyde çocuklara dini konularda sohbet vermeye başladı. İmamın bu sohbet uygulaması ile camideki cemaat sayısı çocukların gelmesiyle arttı.

Çocukların camiye gelip saf tutmalarından memnun olduklarını ifade eden Büyük Tekke Köy İmamı Mehmet Bacacı, "Camiye gelip saf tutuklarından oldukça memnunlar biz de memnunuz. Camide çocuk sesi olmazsa geleceğimiz olmaz diye düşünüyorum. Hiçbir işin çıraklığını yapmadan ustalığı olmaz. Bu çocuklar da yerine göre çıraklık yapacaklar. Yerine göre biz onları hazırlıyoruz. Müezzinlik yapacaklar ne bileyim namaz kılmayı öğrenecekler daha da geliştirecekler, mihraba bile geçecekler" şeklinde konuştu.

Akşam namazına gelen 10 yaşındaki Burak Ulukaya, "Biz Arkadaşlarımızla birlikte, cemaat olmadığı için camimizi doldurmaya çalışıyoruz. Birlikte ibadet ediyoruz. Hocalarımızla birlikte sohbet ediyoruz. Bu bizim için gurur verici, bizler ileride çocuklarımıza bunu anlatırız“ diye konuştu.

Öte yandan Köy İmamı Mehmet Bacacı, camiye gelen tüm çocuklara teşekkür etti. Arkadaş gurubunun en küçüğü olan 4 yaşındaki minik Kerem Can, akşam namazını kıldıktan sonra camiye tekrar geleceğini söyledi. Çocuklar akşam namazı sonrası hep beraber bisikletleriyle evlerinin yolunu tuttular.