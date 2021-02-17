banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Mehmet Maçoğlu’nun kardeşi uyuşturucudan tutuklandı...
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Zuckerberg Apple’a 'acı çektirmek' istiyor
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengin insanı
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
Hafta sonu 20-21 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?
banner448

Büyükelçi Yörük’ten Türkiye’nin Arnavutluk’ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk’un Laç şehrinde Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilen 522 konutun inşaatında incelemelerde bulunarak, "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk" dedi.

Genel 17.02.2021, 17:06
3
Büyükelçi Yörük’ten Türkiye’nin Arnavutluk’ta depremzedeler için inşa ettirdiği konut projesine ziyaret

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk’un Laç şehrinde Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilen 522 konutun inşaatında incelemelerde bulunarak, "Asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk" dedi.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk’un kuzeyinde bulunan Laç şehrinde Kurbin Belediye Başkanı Majlinda Cara ile bir araya geldi. Belediye binasında gerçekleştirilen görüşme sonrasında Büyükelçi Yörük ile Belediye Başkanı Cara, Türkiye tarafından depremzedeler için inşa edilmekte olan 522 konutun inşaatına geçti. Burada incelemelerde bulunduktan sonra açıklama yapan Belediye başkanı Cara, "Büyükelçi Yörük bu şantiyede yapılan değişiklikler ile çalışmaların hızını görüyor. Artık çalışmalar iyi bir düzeye yükseldi. Apartmanların büyük kısmı tamamlanmak üzere. Dileriz belirlenen zamana kadar yetiştiririz. Zira hem Türk hükümeti hem de TOKİ bu çalışmaların bitmesine yönelik vatandaşlara bir tarih verdi" diye konuştu. Tüm yatırımdan memnun olduklarını söyleyen Cara, yapılan çalışmaların kalitesinden, Türk şirketinin gösterdiği özen ve tüm çalışmalarına dair verdiği garantiden ötürü teşekkürlerini sundu.

"Laç şehrine farklı bir boyut kazandıracak"

İnşaat alanında tam kapasiteyle çalışmaların sürdüğünü ifade eden Cava, "Bu şantiyede üç vardiya halinde çalışmalar yapılıyor. Bu nedenle çok yakın bir zamanda Kurbin halkına anahtar tesliminin yapılacağına dair inancım tamdır. Bu proje sadece 26 Kasım depreminde evlerini kaybeden ailelere ev vermeyecek, aynı şekilde Laç şehrine farklı bir boyut kazandıracak. Bu bir örnek mahalle ve dolayısıyla da farklı bir gelişim sürecinden geçecek" dedi.

Laç şehrini ziyaret etmekten ve Belediye Başkanı Cava ile görüşmekten memnun olduğunu ifade eden Büyükelçi Yörük ise depremzedeler için inşa edilen konutların temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığını hatırlattı. Yörük, projenin yaklaşık 2 ay içinde geldiği noktanın taktire şayan olduğunu belirtti. Projenin 3 etaba ayrıldığını söyleyen Yörük, birinci ve ikinci bölümlerin vatandaşların evlerinden oluştuğunu, 3. bölümün ise ticari kısımlardan ve bir okuldan oluştuğunu ifade etti. Kaba inşaatın Mayıs ayının sonuna doğru bitmesinin beklediğini belirten Yörük, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da söz verdiği gibi tamamının Ağustos ayında bitmesini beklediklerini dile getirdi.

"Biz asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk"

Toplam 522 konutta yaklaşık 2 bin 500 kişiye barınma imkanı sunacaklarını vurgulayan Yörük, "Bildiğiniz gibi Türkiye’nin Arnavutluk’taki projeleri artıyor. Buradaki temaslarımızı tamamladıktan sonra Fier kentine geçeceğiz. Fier kentinde de şu an inşaatı başlamış olan bölge hastanesini gezeceğiz. Biz asırlar boyunca Arnavut kardeşlerimizin hep yanında olduk. Bugün de onlarla omuz omuza daha iyi bir geleceğe doğru yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Yorumlar (0)
banner422
açık
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 23 53
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Brighton 24 26
16. Burnley 23 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 23 18
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 21 54
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 22 27
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16