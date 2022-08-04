Büyükçekmece’nin 2 kardeş şehri daha oldu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Macaristan’ın Obuda Bekaşmiyer Belediye Başkanı Laslo Kis ve Tunus’un Cerba Midon Belediye Başkanı Lasad Hajam ile kardeş şehir protokolü imzaladı.

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde gerçekleşen protokol töreni Kemal Sunal Amfi Tiyatro’da yaklaşık 5 bin Büyükçekmecelinin katılımıyla imzalandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece’nin daha önce 11 kardeş şehri olduğunu açıklayarak bu ilişkilerin özellikle kültür ve sanat alanında yürütüldüğünü ve her geçen gün ilişkilerin daha da pekiştirildiğini söyledi.

“Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygılarımızı sunuyoruz”

Macaristan’ın Obuda Bekaşmiyer Belediye Başkanı Laslo Kis, Türkiye ve Macaristan arasında tarihten gelen bir bağ olduğunu belirterek, imzalanan kardeş şehir protokolü ile her iki ülkenin halkları arasındaki bağların daha da güçleneceğini ifade etti.

Tunus’un Cerba Midon Belediye Başkanı Lasad Hajam, konuşmasının başında Türkiye Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e sonsuz saygılarını sunarak şöyle konuştu: “Türkiye bizim için sadece bir komşu değil aynı zamanda bir kardeş ülkedir. İmzalanan protokolün her iki milleti için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Protokol törenine Tunus İstanbul Başkonsolosu Hedi Malek de katıldı.