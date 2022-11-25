Büyükçekmeceli kadınlar "şiddete dur" dedi

Büyükçekmeceli kadınlar Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde şiddete, kadın cinayetlerine karşı tek yürek oldu.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Türkan Saylan Spor Tesisleri’nde farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Şiddetle Mücadele Amirliği tarafından kadınlara KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir araya gelen Büyükçekmeceli kadınlar dayanışma ve mücadele vurgusu yaptı. “Susmuyoruz, korkmuyoruz” sloganıyla kadına karşı şiddet eylemlerine karşı çıkan kadınlar zumba eşliğinde de meydan okudu. Kadınların birlik, beraberlik ve dayanışma içinde her türlü olumsuzluğun üstesinden gelebileceğini belirten kadınlar “Kadına Şiddete Hayır” dedi.

‘’Hiçbir kadın bahaneleri ne olursa olsun şiddete maruz kalmamalı’’

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinliğe katılan kadınlardan Hacer Aslan, ‘’47 yaşındayım. İki erkek çocuk annesiyim. Bugünün önemini şöyle anlatmak istiyorum. Bir erkek çocuğu annesi olarak anne olacakları çocukları doğmadan önce eğitim verilmesini istiyorum. Çünkü kadına şiddet eğitilmeyen çocuklardan dolayı oluyor. Çünkü aileden şiddet görmüş çocuklar büyüyünce kendine bunları hak görerek kadına şiddet uyguluyorlar. Bunun eğitimi verilirse şayet annelere eğitim verildiği zaman ona göre çocuk yetiştirecekler ve çocuklar büyüdüklerinde hiçbir kadına el kaldırmayacaklar. Yalnız kadına şiddet sadece fiziksel olarak değil. Bunun psikolojik olarak şiddet türleri de var. Bütün annelere sesleniyorum. Çocuklarına küçük yaşta kadına nasıl davranılması gerektiğini çünkü kendisi de bir kadın. İlerde çocukları da bir bayanla evlenecek ve onların eşleri ona göre davranmaları küçük yaşta öğretirlerse kadına şiddeti dünyamızdan silineceğini düşünüyorum’’ dedi.

Dönüş Obalı ise, "Bugün Kadına Şiddet Günü. Ben böyle bir günün olmasını bile aslında kabullenemiyorum. Bir böceğe şiddet, ağaca şiddet ne kadar bana göre saçma olduysa da kadına şiddet gibi bir kavram da saçma. Çünkü böyle bir şey zaten olmamalı. Kadına şiddet kavramı ya da böyle bir gün bana kalırsa yaşanmamalı. Maalesef ki hem dünyada hem ülkemizde kadına şiddet diye bir gerçek maalesef var ve kadınlar buna maruz kalıyorlar. Üzgün olarak kutluyoruz. Kutlama gibi görmüyoruz açıkçası. Keşke bu hep farkındalık keşke hep sürekli hatırlatılsa, basında yer alsa, gündeme sık sık gelse ve hep bu gerçek bizim beynimizde kalsa. Sadece Kadına Şiddet Günü’nde olmasa diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘’KADSES’’ uygulamasıyla kadına şiddetin önüne geçilecek

Büyükçekmece Türkan Saylan Spor Tesisleri’nde gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleşen etkinliğe katılan Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Amirliği’nde görev yapan polis memuru kadına yönelik şiddetin önüne geçebilecek ‘’KADES’’ uygulamasını anlattı. İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği ‘’KADES’’ uygulaması akıllı cep telefonlarına yüklendiğinde şiddet gören bir kadına en hızlı şekilde en yakın kolluk birimi yönlendiriliyor.