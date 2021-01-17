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Büyükçekmece’deki kar örtüsü havadan görüntülendi
İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.
Genel 17.01.2021, 10:52
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İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Büyükçekmece havadan görüntülendi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul’da dün itibariyle yoğun kar yağışının olacağına dair uyarılarda bulunmuştu. Yapılan uyarıların ardından dün akşamüzeri kar yağışı başladı. Yer yer yoğun olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde beyaz örtü oluştu. Büyükçekmece de yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen ilçeler arasındaydı. Havanın aydınlanmasıyla birlikte kartpostallık görüntülerin oluştuğu Büyükçekmece, havadan görüntülendi.
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