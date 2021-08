Büyükçekmece’de kent tarımı uygulaması mahallelere yayılıyor

Büyükçekmece Belediyesi’nin bilimsel tarım yöntemleri ile başlattığı kent tarımı uygulaması mahallelere de yayılıyor.

Muratçeşme Mahallesi Kent Bostanı’nda düzenlenen hasat etkinlinğin de mahalleli ile birlikte sebze ve meyve toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, uygulamanın 24 mahallede sürdürüleceğini açıkladı. Covid - 19 salgınıyla birlikte tarımın önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kentlerde de yeşil alanlarda tarımsal üretim hız kazandı. Bunun en güzel örneklerinden biri de Büyükçekmece’de yaşanıyor. Büyükçekmece Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bir yandan ilçede bilimsel tarımın yaygınlaştırılması için çiftçilere eğitim imkanı sağlarken diğer yandan kent tarımın yaygınlaştırılması için öncülük ediyor. Murat Çeşme Mahallesi’nde belediyeye ait yeşil alanı mahalle halkına tahsis eden belediye, arazide tarım yapılmasına yönelik olarak vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşıladı. 6 ay önce başlatılan kent bostanı uygulaması kapsamında mahalle halkına, sebze fidesi, tohum ve solucan gübresi dağıtıldı. 6 ay sonunda ise Muratçeşme Kent Bostanı’nda ilk hasat yapıldı.

“Her mahallede planlıyoruz”

Mahalle halkı ve çocuklarla birlikte sebze meyve toplayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, projenin yaygınlaştırılacağını açıkladı. Kent tarımı projesine büyük önem verdiklerini belirten Akgün şöyle konuştu: “İstanbul’da bugüne kadar bize kent tarımı adına pek örnek gösteremediler. İlçe belediyelerinin tarım müdürlükleri de yoktu. Yaklaşık iki yıldan beri tarım müdürlüklerimiz kuruldu. Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da başlatmış olduğu kent tarım politikaları doğrultusunda kent tarımı alanındaki gelişmeleri birlikte yürütmek hepimizin bir bakıma görevi haline geldi. Çünkü vatandaş müthiş şekilde memnun. Büyükçekmece’de avantajımız şu; kişi başına düşen yeşil alan 124 metre kare civarında. Yeşil Alanlarımızın, parklarımızın bir kısmını mahallelinin mutfağını besleyecek şekilde mahalle içerisinde kent tarımını küçük bahçecikleri, küçük bahçeler. Çok iyi verim aldık. Çok iyi sonuç aldık bir buçuk yılda. Bundan sonra bütün mahallerimizdeki Büyükçekmece’de 24 mahalle var. Her mahallede parkların ve yeşil alanların tamamını planlıyoruz. Bazı pasif yeşil alanların tamamını kent tarımına ayırıyoruz. Mahalle tarımına ayırıyoruz. Bazı büyük parkların da belli kısmını bölüp o bölümde oturup yaşayan önce ev kadınları, emekliler, dul, yetim ihtiyacı olanlara veriyoruz. Burayı biz 6 ay önce verdik. Şimdi geldim. Gördüğüm manzara vatandaş her türlü ihtiyacını buradan karşılıyor. Hanımlar ile konuşurken bana çok enteresan bir şey söylediler. Bakın bu mahalledeki hanımlar bu bahçeleri ekiyorlar, biçiyorlar. “Bu bahçeler sayesinde artık biz pazara gitmiyoruz. Hiçbir pazara gitmiyoruz” diyorlar. Bütün pazar ihtiyacını kendi elleriyle ürettikleri patlıcan, biber, domates, fasulye, mısır, kavun, karpuz ne ararsanız hepsini üretmişler. İçinde bir gram sunni, fenni gübre yok. Su, toprak ve Büyükçekmece’deki koyunların, keçilerin veya diğer hayvanların gübrelerinden istifade ediyorlar. Kent tarımının mahalle bazına indirilmesinin çok tipik bir örneğini Büyükçekmece’de herkes görebilir.”

Muratçeşme Mahallesi Kent Bostanı’nda kendi meyve ve sebzesini üreten mahallelinin görüşleri ise şu şekilde:

Belgin Serezli: “Burası hiç kullanılmayan bir alandı. Hiçbir işe yaramıyordu. Daha sonra belediyemiz sağ olsun böyle bir şey düşünmüş etkinlik olarak. Hepimiz her şeyi ektik. Bilmeyerek ektim. O kadar güzel şeyler yetiştirdim ki çok memnun kaldı. Rahatsızdım. Rahatsızlığıma bile iyi geldi. Gerçekten bana bir terapi gibi geldi. Küçücük bir alana karpuz ektim 20 tane karpuz aldım. Kavunlarım çıkıyor şu an. 7 kilo taze fasulyem oldu. Her şeyi de ektim. Hepsini de aldım. Çok verimli. Bu yüzden Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Ayşe Kayrun: “Burada oturuyorum. Burası eskiden boş bir alandı. Hiç kötü değildi. Sonra Başkanımız bize burayı gösterdi. Buraya bahçe yaptık. Yeşillendirdik. Başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyoruz. Biberimiz, domatesimiz, salatalığımız ne gerekiyorsa onu ektik. Suyumuzu verdi. Toprağımızı verdi. Her şeyimiz ile ilgilendi. Allah ondan razı olsun. Bize verdikten sonra hepsi 1 buçuk ay içinde yapıldı. Çok güzel oldu. Herkesin kendine gör yeri var. Herkes kendi yerinde çalıştı. Herkes birbirine yardım etti. İmece usulü olarak yardım ediyor. Çok güzel oldu.”