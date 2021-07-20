Büyükçekmece’de jiletli tel kullanımı yasaklanıyor

Büyükçekmece Belediyesi, konut ve sitelerin duvarlarında güvenlik amaçlı kullanılan jiletli tel ve çitlerin kedi, kuş gibi hayvanların yaralanmasına yol açtığı gerekçesiyle kullanımına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, son günlerde Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği’ne getirilen yaralı hayvanlarda jiletli tellerden kaynaklı yaralanmalar tespit edildiğini belirterek ilçe genelinde jiletli tel ve çit uygulamalarına izin verilemeyeceğini belirtti.

“Ölümcül yaralanmalara neden oluyor”

Kuşlar ve kediler başta olmak üzere sokak hayvanlarının jiletli teller nedeniyle yaralandığını bu konuda hayvan severlerden de çok sayıda şikayet gelmesi üzerine konuyu değerlendirdiklerini belirten Başkan Akgün şunları söyledi: “Jiletli tel uygulaması hem canlılar açısından risk taşıyor hem de kent estetiği açısından da iyi bir örnek oluşturmamaktadır. Jiletli çitler ve teller özellikle sokak hayvanları açısından öldürücü yaralanmalara veya sakat kalma riskini doğuruyor. Son zamanlarda belediyemiz veteriner şefliğine getirilen kuşlarda jiletli tellerden kaynaklı ciddi yaralanmalar tespit ettik. Meskun mahalde kullanılması zaten sakıncalı olan jiletli tel ve çit uygulamasına bundan böyle izin vermeyeceğiz. Herkesten aynı duyarlılığı bekliyoruz”