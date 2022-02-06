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Büyükçekmece’de İSKİ borusu patladı, fışkıran su metrelerce yükseğe ulaştı
Büyükçekmece’de İSKİ’ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
Genel 06.02.2022, 11:25
Büyükçekmece’de İSKİ’ye ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı.
Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Kervansaray Sokak’ta bulunan ve İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne (İSKİ) ait su borusu patladı. Patlayan borudan fışkıran su, metrelerce yükseğe ulaştı. Patlayan boru nedeniyle sokağı su bastı. Ekipler uzun süre sonra su borusuna müdahale ederek sorunun giderilmesi için çalışma başlattı.