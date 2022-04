Büyükçekmece’de ihtiyaç sahipleri bu Ramazan da unutulmadı

Büyükçekmece Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan kolisi dağıtımı yapıyor.

Covid -19 salgını tedbirleri çerçevesinde geleneksel mahalle iftarlarını bu yıl da iptal eden Büyükçekmece Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşların temel gıda maddesi başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

Büyükçekmece Belediyesi öncülüğünde hayırsever vatandaşların da katkılarıyla bu yıl ilk etapta 30 bin gıda kolisi dağıtmayı planlayan belediye ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların çocuklarını da unutmuyor. Belediye ekipleri ilçenin 24 mahallesinde belirlenen ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek Ramazan kolilerini teslim ediyor. Ailelerin talepleri doğrultusunda ise 500 çocuğa ayakkabı dağıtılırken, 100 çocuğun bayram kıyafetleri de kendilerine teslim edildi.

"Sevgi Eli Market" binlerce kişinin yüzünü güldürüyor

Ayrıca, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün öncülüğünde Büyükçekmece Belediyesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle kurulan "Sevgi Eli Market" hayırsever vatandaşların da desteğiyle her ay binlerce insanın yüzünü güldürüyor. Sosyal inceleme ve değerlendirmeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahiplerine ihtiyaç düzeylerine göre belirlenen limit tutarında verilen "Sevgi Eli Kartı" ile her türlü ihtiyaçlarını ücretsiz olarak alabilen vatandaşlara servis hizmeti de veriliyor. Her ayın belirli gün ve saatlerinde evlerinden servis ile “Sevgi Eli Market”e gelen vatandaşlar gıda, giyim, temizlik malzemesi, zücaciye ve kırtasiye gibi temel ihtiyaç maddelerini hiçbir ücret ödemeden alabiliyor. Alışverişini tamamlayan vatandaşlar yine ulaşım hizmeti veren servis araçları ile evlerine dönebiliyorlar.