Büyükçekmece’de havai fişek atana 65 bin TL ceza kesilecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde 65 bin TL para ceza kesileceğini açıkladı.

Büyükçekmece sahillerinde ve ilçenin bazı bölgelerinde gece saatlerinde atılan havai fişekler toplumun önemli bir bölümü tarafından tepki ile karşılanıyordu. Vatandaşlardan gelen şikayetleri dikkate alan Büyükçekmece Belediyesi, gelişi güzel atılan havai fişeklere karşı yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kaymakamlıktan izin alınmadan havai fişek atan kişi ve işletmelere Çevre Koruma Kanunu çerçevesinde 65 bin TL para ceza kesileceğini Başkan Akgün, havai fişek konusunda Büyükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürütülerek toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden ve hayvanları korkutan bu uygulamaya izin verilmeyeceğini belirtti. Başkan Akgün, para cezasının yanı sıra ilk atışta 7 gün iş yeri kapatma cezası uygulanacağını da ifade etti.

“Çok güzel bir kanun, çok güzel bir uygulama”

özellikle Kordonboyu’nda gece saat 22.00’den sonra çok sayıda bölgeden havai fişek atılmaya başlandığını belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Birtakım kimseler, toplumu rahatsız eden, tehlike arz eden, yangın çıkartan, insanları korkutan, hayvanları korkutan havai fişekleri atmaya başladılar. Şimdi buradan söylüyorum. Havai fişek atan ister oradaki lokantalar olsun, ister bir vatandaş olsun cezamız 65 Bin TL. Çevre Koruma Kanunu’na göre bu cezayı verebiliyoruz. Bu yetkimiz var. Büyükçekmece ilçesi sınırları içerisinde kaymakamlıktan havai fişek atma izni olmadan havai fişek atanlara bu para cezası uygulanacaktır. Hiç tereddütsüz. Havai fişeği herhangi bir lokanta, otel, kurum, kuruluş atarsa 65 Bin TL para cezası artı ilk atışta 7 gün iş yeri kapatma cezası. Tekrarı halinde o para cezası katlanıyor ve kapatma cezası 15 gün oluyor. Çok güzel bir kanun, çok güzel bir uygulama. Biz tereddütsüz uygulayacağız. Havai fişek atmak isteyen önce kaymakamlığa gidecek onu emniyet müdürlüğüne gönderecekler. Emniyet Müdürlüğü müsaade ederse, Kaymakam Bey de imza ederse havai fişeğini atacaktır. Biz biliyoruz ki ne Emniyetimiz ne Sayın Kaymakamımız böyle bir şeye hiçbir zaman için izin vermeyecektir. Zabıta ile polise araba tahsis edeceğiz. Zabıta ile polis beraber gezecek. Sayın Kaymakamımız da iş birliği konusunda, her konuda zabıtaya, polise gereken desteği veriyorlar” dedi.