Büyükçekmece’de 55 firma yetkilisi ile 1500 iş arayanı bir araya getirdi

Büyükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi gerçekleştirilen “O iş Bizde” İşveren-İş gören programı çerçevesinde 55 firma yetkilisi ile bin 500 iş arayan vatandaşı bir araya getirdi.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 7’nci “O İş bizde” İşveren iş gören buluşması programı gerçekleştirildi. 55 firmanın temsilcinin bulunduğu programda bin 500 kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. İki gün sürecek olan programda iş arayan vatandaşlar, 55 firma arasında uygun olduğunu düşündüğü firmaya iş başvurusu yapabilecek.

Programa işveren olarak katılan Nejat Aslım; “Büyükçekmece Belediyesi’ne iş bulma ve istihdam sağla konusunda bize destek verdiği için teşekkür ediyorum. Biz burada fabrikamızda çalışacak vasıfsız işçi arıyoruz, bununla ilgili görüşmelerimiz yapıyoruz. Şu anda iş görüşmelerimiz devam ediyor. İş arayan vatandaşlarla yaklaşık 15 tane görüşmemiz oldu ve görüşmelerimiz olumlu geçti. Yarın da devam edecek, bizde yarın burada bulunmayı düşünüyoruz” dedi.

Programa katılan firma temsilcisi Fulden Papazyan ise; “Bizimle çalışmak için görüşmeye gelen kişiler oluyor. Biz de burada görüşmelerimizi sağlıyoruz. Uygun olan vatandaşları birlikte çalışmaya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İş arayan Tuba Köseoğlu; “Ben iş bulamıyordum, buraya iş başvurusunda bulunmak için geldim” dedi.