Büyükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Büyükçekmece’de törenle kulandı. Programa, Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün sahnelediği “Atatürk ve Büyük Zafer Oratoryosu” duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruzun 100. şan ve şeref yılı Büyükçekmece’de törenle kutlandı. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın ellerinde Türk bayrakları ile doldurdukları Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün sahnelediği “Atatürk ve Büyük Zafer Oratoryosu” duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Uzun süre alkışlandı

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı’ndaki törende Atatürk Anıtına çelenk takdimin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemine yönelik olarak yapılan konuşmaların ardından Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün hazırladığı “Atatürk ve Büyük Zafer Oratoryosu” sahnelendi. Tamamı engelli bireylerden oluşan ve Türkiye’nin ilk engelli izci kulübü olan Gökkuşağı Engelli İzci Kulübü’nün, 30 Ağustos Zaferi’ne giden süreci anlattığı oratoryo tören alanını dolduranlar tarafından uzun süre alkışlandı. Zaman zaman duygu dolu anların da yaşandığı oratoryonun ardından Büyükçekmece Kaymakamlığı’nda Tebrikleşme Töreni gerçekleşti.

Törenlere Büyükçekmece Kaymakamı Ali İkram Tuna, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, İstanbul Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece Şubesi üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.