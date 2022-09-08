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Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi
Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye ekipler sevk edildi
Genel 08.09.2022, 11:26
Büyükçekmece TEM Otoyolu Edirne istikametinde tır devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bölgeye ekipler sevk edildi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rusya’yı hafife alanlara söylüyorum. Rusya hafife alınacak bir ülke değil. Rusya doğalgazı kesti. Fiyatlar bir anda Avrupa’da yükseldi. Herkes karara kara düşünüyor bu kışı nasıl atlatacağız” dedi.
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