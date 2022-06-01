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Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

Genel 01.06.2022, 17:02
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı

(İSTANBUL) Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor

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