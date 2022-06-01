Son Dakika
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
Genel 01.06.2022, 17:24
Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı
(İSTANBUL) Büyükçekmece Kumburgaz E-5’te takla atan bir otomobil otobüs durağına daldı. Durakta bekleyen öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaralılara müdahalesi sürüyor