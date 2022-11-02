Büyükçekmece Kaymakamlığı’ndan inşaat kazısında bulunan iskeletlerle ilgili açıklama

İnşaat kazısı sırasında bulunan iskeletlerle ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Kaymakamlığı, ”Alandaki çalışmalar derhal durdurularak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bir site inşaatı alanında yapılan kazı işlemleri sırasında işçiler insan kemiklerine rastlamıştı. İnşaat alanında çalışmalar dururken, Büyükçekmece Kaymakamlığı konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “01.11.2022 tarihinde ilçemiz Karaağaç Mahallesi’nde özel bir şirket tarafından yürütülen inşaat çalışmaları esnasında 4 farklı kişiye ait olduğu değerlendirilen iskelet ile madeni para görünümünde metal parçaları bulunmuştur. Alandaki çalışmalar derhal durdurularak, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü bir tahkikat başlatılmıştır” denildi.