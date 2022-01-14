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Büyükçekmece ile Ukrayna’nın Dolyna şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna’nın Dolyna şehri arasındaki kardeş şehir protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Genel 14.01.2022, 20:25
Büyükçekmece ile Ukrayna’nın Dolyna şehri arasında kardeş şehir protokolü imzalandı

Büyükçekmece Belediyesi ile Ukrayna’nın Dolyna şehri arasındaki kardeş şehir protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Büyükçekmece - Dolyna kardeş şehir protokolü Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen törenle imzalandı. Törene Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Dolyna Belediye Başkanı Ivan Dyriv’in yanı sıra Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Ivano-Frankivsk bölgesi Macaristan Fahri Başkonsolosu Vasyl Vyshyvanyuk, Ukrayna parlamentosundan Parlamenter Tetiana Tsyba, Parlementer Oksana Savchuk, Ivano-Frankivsk Şehir Yöneticisi Administration, Kalush Belediye başkanı Andrii Naida, Ukraynalı iş insanları ile Ukrayna’dan gelen heyet katıldı.

“Kardeşlik ilan eden iki belediyenin birbirlerine çok önemli katkılarının olacağına inanıyorum”

İmza töreninde konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesi ve Ukrayna’nın Dolyna Belediyesi kardeş ilişkilerini protokolle imzaladılar ve ilan ettiler. Ukrayna Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Dolyna Belediye başkanı Mr. Ivan Dyriv ve Ukrayna’dan gelen heyet ve Büyükçekmece heyeti bu imza törenine şahit oldular. Ben iki dost, Ukrayna ve Türkiye devletinin bugün kardeşliklerini ilan eden bu iki belediyenin bundan sonra kültür, sanat, eğitim ve iş insanlarının ticaret alanında çok önemli katkıları olacağına inanıyorum. Hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ukrayna ve Türkiye ilişkileri stratejik önem kazandı”

Programa Katılan Dolyna Belediye Başkanı Ivan Dyriv, “Büyükçekmece ve Ukrayna’nın Dolyna şehri arasında kardeş şehir sözleşmesi imzalandı. Ukrayna ve Türkiye ilişkileri stratejik önem kazandı. Bu törenden önce Ukrayna ve Türkiye arasında, sınır geçişlerinde pasaportsuz, vizesiz geçiş yapılabilmesi gibi bir sürece başlamıştık. Bu sözleşmenin imzalanmasına katıldım, bu çok önemli ve stratejik bir sözleşme, bugün vatandaşlarımız iki ülke arasında vizesiz seyahat edebiliyorlar bu çok önemli bir kaynaşma. Biz ilişkilerimizde devletler arasındaki bir seviyedeydi, artık halklar arasında çalışmalar yapıyoruz ve bugünkü sözleşme bu süreç için çok önemli bir katkıya sahiptir” şeklinde konuştu.

“Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilere yeni bir katkıdır”

Törene katılan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilsky ise, “Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilere yeni bir katkıdır. Biz bugün Büyükçekmece Belediyesi ile tarihi bir imza attık, bu sözleşme eğitim, kültür, sanat, spor, aile politikasına ve ekonomi gibi birçok alanda katkıda bulunacak. Umuyorum ki Ukrayna ve Türkiye halkları bir biriyle daha çok kaynaşacak ve sonuçta halklarımızın kalite standartları artacak. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederim umarım daha da iyi işlere imza atacağız” diye konuştu.

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