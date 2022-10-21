Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı balık avcılığında kullanılan malzemeler ele geçirildi

Büyükçekmece Gölü’nde yapılan denetimde, 15 takım büyük boy da pinter ağ, 12 takım kerevit sepeti ve 4 adet sahipsiz tekneler gölden çıkarıldı. Yasadışı ticari balık avcılığı yapan 1 kişiye toplam 7 bin 429TL para cezası uygulandı.

Büyükçekmece Gölü’nde dün yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim yapıldı. Denetime, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Büyük Çekmece İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çatalca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol görevlileri, İBB Deniz Zabıta Amirliği, İBB Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Uygulamada, daha önceden göle bırakılan yasadışı ticari avcılıkta istihsal av malzemesi olarak kullanılan toplam 4.300 metre uzatma monofilament misina ağ, 15 takım büyük boy da pinter ağ, 12 takım kerevit sepeti, 4 adet sahipsiz teknelere el konuldu. Ağlar içerisinden çıkan yaklaşık 100 kg çeşitli türdeki muhtelif canlı balık doğal yaşam alanları olan geri bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için yediemine kaldırıldı. Yasadışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik 1 kişi hakkında toplam 7 bin 429TL İdari Para Cezası uygulandı.