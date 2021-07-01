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Büyükçekmece Gölü’nde denetim

Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetimde, kullanımı uygun olmayan 2 bin metre uzatma misina ağ ele geçirildi. Ayrıca, ağın içinde canlı olarak bulunan 500 kilo gram ağırlığında olan 300 balık suya bırakıldı.

Genel 01.07.2021, 17:39
Büyükçekmece Gölü’nde denetim

Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetimde, kullanımı uygun olmayan 2 bin metre uzatma misina ağ ele geçirildi. Ayrıca, ağın içinde canlı olarak bulunan 500 kilo gram ağırlığında olan 300 balık suya bırakıldı.

Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü çalışma programı kapsamında su ürünleri kontrol görevlileri ile Sivil Toplum Örgütü olarak İSOBDER (İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği) gönüllülerinin gözlem amaçlı katılımı ile birlikte Büyükçekmece Gölü’nde yasa dışı ticari balık avcılığı yapanlara yönelik denetim ve kontroller yapıldı.

2 bin metre uzatma misina ağa el konuldu

Yapılan denetimlerde, kullanımı uygun olmayan istihsal av malzemeleri olarak 2 bin metre uzatma misina ağa el konuldu. Denetim esnasında ağlarının içinde canlı olarak bulunan 300’den fazla yaklaşık olarak 500 kg ağırlığında muhtelif balıklar tekrar doğal yaşam alanları olan iç sulara bırakıldı. El konulan istihsal av malzemeleri mülkiyeti kamuya geçirilmesi için Arnavutköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü deposuna yediemine kaldırıldı. 2 kişiye ise idari para cezası uygulandı.
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