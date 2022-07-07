Büyükçekmece Belediyesi’nden kurban kesim eğitimi

Büyükçekmece Belediyesi, İslami usullere göre kurbanlık kesiminin yapılması, kurban kesiminin inceliklerini öğretmek ve kazasız bir bayram geçirmek isteyen vatandaşlar için “Kurban Kesim Elemanı” kursu verdi.

Ücretsiz olarak verilen Kurban Kesimi Eğitimi kurslarına katılanlar, eğitim sonunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı sertifika almaya hak kazandı. "Kurban Kesim Elemanı" kursunun teorik ve pratik eğitimler ilçe halkından ilgi gördü. Eğitim ve İş Güvenliği Uzmanı Hande Bahriyeli, Veteriner Hekim Hakkı Ezedin ve sürecin İslami boyutunu anlatmak üzere Küba Camii İmamı Mevlüt Yıldırım tarafından verilen kurs sonunda katılımcılara, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı "Kurban Kesim Elemanı Sertifikası" sertifikaları dağıtıldı.

“Bu kursun önemli olduğunu düşünüyorum”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Kurban kesmenin inceliklerini öğrenmek isteyen vatandaşlarımız bu yıl da kurslara büyük ilgi gösterdi. Kurban ibadetinin İslami kurallara göre yapılması gerekmektedir. Bunun için bu kursun önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde maalesef her yıl kurban kesimiyle ilgili kazalar yaşanıyor. Kazaların önüne geçmek, kurbanlıklara eziyet edilmemesini önlemek ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek için her yıl bu kursu açıyoruz. Büyük Büyükçekmece ailemin Kurban Bayramı şimdiden kutlu olsun” dedi.