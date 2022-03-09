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Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece Belediyesi Karla Mücadele ekipleri teyakkuza geçti.

Genel 09.03.2022, 15:40
Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele hazırlıklarını tamamladı

İstanbul’da 9 Mart Çarşamba gününden itibaren Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarıların ardından Büyükçekmece Belediyesi Karla Mücadele ekipleri teyakkuza geçti.

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı üzerine Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı başkanlığında toplanan belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri karla mücadele hazırlıklarını gözden geçirdi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatı doğrultusunda bu geceden itibaren başlayacak nöbet sistemiyle ekipler 24 saat süreyle görev başında olacak. Kar yağışının ilçeyi olumsuz etkilememesi adına Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık Hizmetleri Müdürlü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri 24 saat görev başında olacak. Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve mahalle muhtarları ile koordineli olarak çalışmalarını yürütecek.

360 personel 65 araçla 24 saat görev başında olacak

Büyükçekmece Belediyesi karla mücadele ekipleri, tuzlama araçları, kepçeler, greyderler, kamyonlar, ambulanslar başta olmak üzere 65 araç ve 360 personel ile 24 saat esasına göre çalışacak. Oluşturulan kar timleri ilçenin ana arterler, cadde, sokak ve bulvarlarında hizmet verecek.

’’Tüm hazırlıklarımızı tamamladık’’

Bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışıyla ilgili yapılan hazırlık çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı şunları söyledi; ’’Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarılar kapsamında Büyükçekmece’de de etkili olması beklenen kar yağışına karşı tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Büyükçekmece Belediyesi olarak İstanbul Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ile koordineli bir şekilde 24 saat nöbet esasına dayalı olarak hizmet vereceğiz. Yoğun kar yağışı durumunda vatandaşlarımız mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmasınlar. Acil durumlarda belediyemizin sabit numarası arayarak talep ve sorunlarını iletebilirler.”

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