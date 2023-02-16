Büyükçekmece Belediyesi depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Türkiye’yi derinden sarsan ve 10 ili etkileyen depremin ardından deprem bölgesini terk ederek Büyükçekmece’deki yakınlarının yanına yerleşen 350 depremzedeyle yakından ilgilenen Büyükçekmece Belediyesi, deprem mağduru vatandaşlara destek oluyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün talimatıyla oluşturulan ekipler ilçeye yerleşen depremzedeleri ikamet ettikleri yerlerde ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini belirliyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve 35 binin üstünde vatandaşın yaşamını yitirdiği deprem sonrasında depremzedeler diğer illerdeki yakınlarının yanına taşındı. Büyükçekmece ilçesine de ilk etapta 350 depremzede gelerek yakınlarının yanına yerleşti. Büyükçekmece Kaymakamlığı ile koordineli bir çalışma yürüten Büyükçekmece Belediyesi depremzedelerin yaralarının sarılması için tüm imkanlarını seferber etti.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Adem Yazır ve daire müdürleri depremzedelere geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette depremzedelerin ihtiyaç ve talepleri de tespit edildi. Başkan Yardımcısı Adem Yazır başkanlığındaki kurulda yer alan birim müdürleri depremzedelerden gelen talepleri karşılıyor.