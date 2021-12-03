Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulundu

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ile birlikte gittiği Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde ,Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve kardeş şehir belediyelerini ziyaret etti. Başkan Akgün ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesinin liderleri merhum Rauf Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük’ün kabirlerini ziyaret etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün belediye meclis üyeleri ile birlikte gittiği Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’nde resmi temaslarda bulundu. Heyet ilk olarak Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Lapta Belediyesi, Güzelyurt Belediyesi ve İskele Belediyesi’ni ziyaret etti. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından kabul edilen Büyükçekmece heyeti kardeş şehir ilişkilerinin daha da geliştirilmesine yönelik bilgi alışverişinde bulundu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleri ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı da makamında ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar tarafından karşılanan Büyükçekmece heyeti, yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarını ziyaret etti. Rauf Denktaş’ın kızı Değer Denktaş’ın da katılımıyla gerçekleşen ziyarette Başkan Akgün, Denktaş’ın kabrine çelenk takdim etti. Büyükçekmece heyeti daha sonra merhum Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarını ziyaret etti.

Denktaş ve Küçük’ün kabrine ziyaret

Başkan Akgün, Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’ın Kıbrıs Türk’lerinin özgürlük mücadelesinin liderleri ve kahramanları olduklarının altını çizerek; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin temellerini atmış çok büyük bir dava adamları. Merhum Fazıl Küçük büyük bir milliyetçidir. Hem Türkiye Cumhuriyeti ile hem de Kıbrıs’taki yönetim ile o zor şartlarda birlikte çalışma becerisini göstermiş, çok önemli faaliyetlerde bulunmuş. Nihayetinde görevi devralan merhum Rauf Denktaş onun kurduğu temeller üzerine Kıbrıs davasında ikinci bir mücadeleyi vererek 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmiştir. Bu nedenle Fazıl Küçük ve Denktaş ikisine de Allah rahmet eylesin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temellerini çok eskiden atmışlar. Ondan sonra da bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan etmişelerdir. Bu iki kişi hem Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde çok önemli yere sahiptirler. Ruhları şad olsun” ifadesini kullandı.

Başkan Akgün, 4 gün süren Kıbrıs ziyareti hakkında da şunları söyledi: “Bu süreç içerisinde Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ile Lapta, Güzelyurt, İskele Belediye Başkanları ile görüşmeler yapıldı. Bunların hepsi bizim kardeş şehirlerimiz. Nihayetinde bugün Sayın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar bizi makamında ağırladı. Kuzey Kıbrıs meselelerini anlattı. Yakın geçmiş tarihi ve günümüzde yaşadığımız olayları ve bugünkü Kıbrıs meselelerini anlattı. Son derece memnuniyet duyduk. Kıbrıs ebedi olarak Türk’tür, Türk kalacaktır. Kıbrıs davası Türkiye’nin kırmızı, özel çizgilerinden bir tanesidir ve bizim Milli meselelerimizin başında gelir.”