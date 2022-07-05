Büyükçekmece 64 ülkeye ev sahipliği yapacak

Bu yıl 23’üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’ne 64 ülkeden 1500 kültür ve sanat elçisi katılacak.

Pandemi nedeniyle son 2 yıldır kısıtlı şartlarda yapılan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali bu yıl 29 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Festival, uluslararası etkinlikleri, sergileri, halk konserlerinin yanı sıra dolu dolu geçecek kültür sanat aktiviteleri ile bir kez daha adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Dünya Festivaller Birliği tarafından 7 kez “Dünya’nın en iyi kültür ve sanat festivali” ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, 29 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında 64 ülkeden 1500 kültür ve sanat elçisini buluşturacak.

Kültür ve sanat etkinlikleri bu yılda dolu dolu

23. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, Uluslararası Altınköprü Halk Dansları Yarışması, Uluslararası Altınköprü Çağdaş Dans Yarışması, Uluslararası Heykel Sempozyumu, Uluslararası Atölye Bayramı - Geleneksel El Sanatları Sergisi, Uluslararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması ödül töreni ve sergisi, Köklere Yolculuk “Eşikten Yükselen Sesler” kapı tokmakları, anahtarlar, kilitler ve şamdan sergisi, İstanbul’un zilleri sergisi, Su ve Flyboard gösterileri ve Türk Yemekleri Sergisi bu yılda her gün onbinlerce insanı Büyükçekmece’ye çekecek.

Halk konserlerinde sevilen sanatçılar sahne alacak

Festival çerçevesinde gerçekleşecek olan bu yıl ki halk konserlerinde ise sevilen sanatçılar Yeni Türkü, Melek Mosso, Buray, Haluk Levent ve Koray Avcı hayranlarıyla buluşacak. Bu yıl da kültür sanat dalında yaşam boyu onur ödülü, basın onur ödülü ve basın başarı ödülleri verilecek.