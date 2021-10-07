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Büyükada’da TÜGVA gerginliği sona erdi

Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan olaylar son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin binadan çıkarılmasından sonra bina içerisinde gençler eski faaliyetlerine geri döndü.

Genel 07.10.2021, 19:37
Büyükada’da TÜGVA gerginliği sona erdi

Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan olaylar son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin binadan çıkarılmasından sonra bina içerisinde gençler eski faaliyetlerine geri döndü.

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği’nde salı günü başlayan gerginlik bugün itibariyle son buldu. İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binadan çıkarılmalarının ardından bina içerisinde gençler eski faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükada’da polis, zabıta ve vatandaşlar arasında çıkan gerginliğin son bulmasının ardından iskelede ve binada hayat normal seyrinde devam ediyor. Binada gençlerin masalarda oturup kitap okuyup satranç oynadıkları gözlendi.

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