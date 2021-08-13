Büyükada İskelesi’ndeki yoğunluk havadan görüntülendi

Sıcak yaz günleri devam ederken hafta sonunun yaklaşmasıyla vatandaşlar Adalar’a akın etti. Ada vapuru yerli ve yabancı turistlerle doldu. Büyükada İskelesi’nde oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.

İstanbul’da sıcak yaz günleri devam ederken, sıcaktan bunalan vatandaşlar denize girerek serinlemek ve piknik yapmak için günlerini Adalar’a giderek değerlendiriyor. Hafta sonunun yaklaşmasıyla vaktini Adalar’da geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler Büyükada’ya akın etti. Kara ulaşımının olmadığı Adalar’a ulaşım sağlayan vapurlar, yerli ve yabancı turistlerle doldu. Öte yandan Büyükada İskelesi’nde oluşan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Yıllardır Büyükada’da yaşayan Mehmet Kaygusuz, Büyükada’da oluşan turist yoğunluğuna tepki göstererek, “Adada yaşıyorum. Kalabalıktan sıkılıyoruz. Sonuçta kalabalıktan, hastalıktan dolayı bir cumartesi pazar çarşıya gidebiliyoruz. Normalde sabah erkenden alışverişimizi yapıp gidiyoruz. Şu anda da kızım geliyor diye onu bekliyorum. Onun dışında kalabalık nedeniyle iskeleye inmiyoruz” dedi.