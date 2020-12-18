banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Bilkent Üniversitesi bütün öğrencilere neden ayna gönderdi?
Ne olacak bu doların hali
Ne olacak bu doların hali
Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaşınca ortalık karıştı
Kovid-19 aşı fiyatlarını yanlışlıkla paylaşınca ortalık karıştı
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!
İnternet üzerinden vitamin alıyorsanız dikkat!

Büyük dönüşümde imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan depremlerin ardından önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. ‘Vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilkesiyle Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerinde hazırlanan dönüşüm modeli için anlaşmaya varılan hak sahipleriyle ilk imzalar atıldı.

Genel 18.12.2020, 14:39
1
Büyük dönüşümde imzalar atıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, son yaşanan depremlerin ardından önemi bir kez daha anlaşılan kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. ‘Vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı’ temel ilkesiyle Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerinde hazırlanan dönüşüm modeli için anlaşmaya varılan hak sahipleriyle ilk imzalar atıldı.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda projelerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, daha sağlıklı, ferah ve modern bina ve mekanlar için başlattığı kentsel dönüşüm çalışmalarına start verdi. Zaman içinde yıpranan alanları iyileştirerek, depreme dayanıklı konutlarla güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım’ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan bölgede halk sahipleriyle anlaşmaya başladı. Toplam 6,19 hektar alanı kapsayan üzerinde 184 yapı ve 350 hak sahibinin bulunduğu 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projesinin birinci bölgesinde, 9425 metrekare alanlı birinci etap yapılacak. Projenin uygulanacağı alanda halen 22 adet yapı ve toplam 62 hak sahibi bulunurken, zemin artı 7 kat olarak planlanan 3 blokluk projede toplam 133 daire yapılacak.

Proje kapsamında hak sahipleri, hak edişlerinin en çok yüzde 30’una tekabül eden metrekareye kadar borçlanabilecekler. Projede hak sahiplerine 3 farklı ödeme seçeneği sunulacak. Ortalama 24 ay içinde tamamlanması planlan projede, hak sahipleri, nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden 30 gün içinde tek seferde peşin ödemede yüzde 10 indirim hakkı kazanacak. Bunun yanında ödemeler nihai sözleşmenin imza tarihini takip eden ilk aydan itibaren en fazla 24 ay kesintisiz taksitler halinde veya tapu devri sırasında güncel bedeli tek seferde ödeyebilecek.

Öte yandan proje alanı içindeki taşınmaz sahiplerinin talebi üzerine idarenin uygun bulması durumunda 6306 sayılı kanun kapsamında riskli yapı tespiti yaptırılabilecek. Riskli bulunan yapı sahipleri, kanun kapsamında kira yardımından da yararlanabilecek.

Hedef sağlıklı dönüşüm

Anlaşmaya varılan hak sahipleriyle imza töreninde bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan kararların herkese hayırlı olmasını diledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gülten Kapıcıoğlu ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Murat Uşun’un da hazır bulunduğu toplantıda, Başkan Aktaş ve hak sahipleri ilk imzaları attı. Atılan imzaların diğer hak sahiplerine de örnek olmasını dileyen Başkan Alinur Aktaş, herkesin ailesiyle güzel mekanlarda ve ortamlarda yaşamayı istediğini ve hak ettiğini belirtti. Kendisinin de arzularının bu yönde olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “En son İzmir depreminde ülke olarak büyük acı yaşadık. Sağlam bina, sağlıklı ortamlar gibi konuları bazen ihmal ediyoruz. Ama bu ihmaller sonra hayatımıza mal olabiliyor. İzmir’de sağlam denilen binaların nasıl yıkıldığını gördük. İnşallah bu anlaşmalar güzel neticeler verecek. Bundan şüpheniz olmasın. Çevrenizdekileri bu yönde teşvik edebilirsiniz. Küçük hesaplar peşinde olmamalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda para kazanmanın derdinde değiliz. Yeter ki sağlıklı bir dönüşümü sağlayalım” dedi.

“Bu konuda çok kararlıyız”

Büyükşehir Belediyesi’nin şehrin altyapısından üstyapısına kadar birçok projeyi yürüttüğünü ve sınırsız bütçesi bulunmadığını hatırlatan Başkan Aktaş, bu dönüşüm hareketiyle hem binaların yenileneceğini, hem yeni sosyal donatı alanlarının kazandırılacağını, hem de sağlıklı yolların oluşturulacağını anlattı. Süreç sonunda güzel bir iş yapıldığının anlaşılacağını söyleyen Başkan Aktaş, “İnşallah ilerleyen süreçte diğer vatandaşlarımızla da anlaşacağız. Çok seri bir şekilde süreci tamamlayacağız. Asıl amacımız bölgede dönüşümü sağlamak. Bittiğinde herkesin mutlu olacağı ortamları oluşturmak. Bunları yaparken koca koca kuleler dikmek istemiyoruz. Makul kat yükseklikleriyle güzel binalar oluşturmak istiyoruz. Bu konuda çok kararlıyız. Bittiğinde ‘Keşke bu işi 5-10 sene önce yapsaydık’ diyeceksiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 11 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Ankaragücü 11 8
21. Denizlispor 11 6
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Samsunspor 14 24
6. Altay 13 23
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 12 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 13 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Liverpool 13 28
2. Tottenham 13 25
3. Southampton 13 24
4. Leicester City 13 24
5. Everton 13 23
6. M. United 12 23
7. Chelsea 13 22
8. West Ham 13 21
9. Man City 12 20
10. Wolverhampton 13 20
11. Aston Villa 11 19
12. Crystal Palace 13 18
13. Leeds United 13 17
14. Newcastle 12 17
15. Arsenal 13 14
16. Brighton 13 11
17. Burnley 12 10
18. Fulham 13 9
19. West Bromwich 13 7
20. Sheffield United 13 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 11 26
2. Real Sociedad 14 26
3. Real Madrid 13 26
4. Villarreal 13 22
5. Barcelona 12 20
6. Sevilla 11 19
7. Granada 12 18
8. Cádiz 13 18
9. Celta de Vigo 13 16
10. Real Betis 13 16
11. Eibar 13 15
12. Valencia 13 14
13. Athletic Bilbao 13 14
14. Elche 11 14
15. Deportivo Alaves 13 14
16. Getafe 12 13
17. Real Valladolid 13 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11