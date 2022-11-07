‘Büyük Dönüşüm’ İstanbul’dan başlıyor

UİP tarafından "Büyük Dönüşüm" temasıyla düzenlenen Boğaziçi Zirvesi’ne, 47 ülke ve 100’ün üzerinde katılımcı ve konuşmacı katılacak.

Kurucu Cengiz Özgencil, Boğaziçi Zirvesi’nin 13. yılında da Türkiye menfaatlerinin ön planda tutarak, bağımsız ve güçlü bir şekilde adım adım ilerlediğini belirtti. Zirvenin ekonomiye yön veren bir kuruluş olma yolunda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Özgencil, düzenlenecek olan 23 panel ile ekonomiden kültür-sanata, teknolojiden dijitalleşmeye, enerjiden tarım ve gıda güvenliğine kadar birçok konuya ışık tutulacağını ve zirvede önceki yıllarda olduğu gibi yine çok önemli ekonomik iş birliklerine ve yatırımlara imza atılacağını söyledi.

Bu yıl Covid-19’dan tam çıkış dolayısıyla zirveye çok yoğun bir ilgi olduğunu açıklayan Özgencil, pandemiden sonraki yeni dünya düzeninde Türkiye’nin artan öneminin bütün dünya tarafından yakından izlendiğini belirterek, "Boğaziçi Zirvesi geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da önemli ekonomik iş birliklerine ve anlaşmalara ev sahipliği yapacak. Zirve Türkiye’deki yatırım fırsatlarını göstermek ve yabancı yatırımcıyı ülkemize çekmek için çok önemli fırsatlar sunacak. Değişen dünyada güçlü tedarik zinciri ve jeopolitik önemi ile gözde ülkelerden biri haline gelen Türkiye, yabancı yatırımcıların takibinde. Son dönemde ülke ekonomisine giderek artan yabancı ilgisinin Boğaziçi Zirvesi’nde de devam etmesini bekliyoruz" dedi.

Boğaziçi Zirvesi’nin turizme ve İstanbul’un tanıtımına da katkı sağladığını ifade eden Özgencil, "100’ün üzerinde heyet bekliyoruz. Mısır eski Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı adayı Amr Musa geliyor. Umarım burada önemli görüşmeler yaparlar. Ürdün’den Prens Hasan geliyor. Körfez Ülkesi 7 ülkenin genel sekreteri geliyor. Tanzanya’nın Turizm ve Ekonomi Bakanı geliyor. Nijerya’nın Maliye Bakanı geliyor. İngiltere’den Lord, Amerika’dan akademisyenler geliyor. Fransa’dan, Almanya’dan, İngiltere’den yoğun bir katılım var. Birleşik Arap Emirlikleri’nden 7’ye aşkın katılımcı var. Türkiye’den, Tarım Bakanımız, Dışişleri Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı, Enerji Bakan Yardımcımız katılıyor" dedi.