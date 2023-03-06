Büyük deprem sonrasında hazır beton üreticileriyle toplantı düzenlendi

Tekirdağ’da faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ile Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı düzenledi. Toplantıda; betonun kalitesi, mevzuatlara ve standartlara uygun üretimi hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu.

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında; yapıda kullanılan betonun piyasaya arzına yönelik Tekirdağ’da faaliyet gösteren hazır beton üreticileri ile Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde bulunan konferans salonunda değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından betonun üretimi, kalitesi, mevzuatlara ve standartlara uygun üretimi hususlarında değerlendirmelerde bulunuldu. Konu ile ilgili sektör temsilcilerinin de görüş ve önerileri dinlenerek, piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde gerçekleştirilen hazır beton denetimlerinde karşılaşılan eksiklikler ve sorunlar hakkında uyarılarda bulunuldu.