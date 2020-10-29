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Büyük Cumhuriyet Konseri eşliğinde Galata Kulesi’nde mapping gösterisi

Cumhuriyetin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde “29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi. Konser sırasında restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Galata Kulesi’ndeki mapping gösterilerine yer verildi.

Genel 29.10.2020, 21:15
Büyük Cumhuriyet Konseri eşliğinde Galata Kulesi’nde mapping gösterisi

Cumhuriyetin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde “29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi. Konser sırasında restorasyon çalışmaları yeni tamamlanan Galata Kulesi’ndeki mapping gösterilerine yer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığı işbirliğiyle Cumhuriyetin 97’nci yılı kutlamaları kapsamında Patara Antik Kenti’nde “29 Ekim Büyük Cumhuriyet Konseri” düzenlendi. Patara Antik Kenti’ndeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının konseri saat 19.23’de İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Konser sırasında restorasyon çalışmaları tamamlanan tarihi Galata Kulesi’ndeki mapping gösterilerine de yer verildi. Kuledeki ışık ve mapping gösterileri ise görsel şölen oluşturdu.

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