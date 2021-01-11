BUÜ’lü 19 öğrenciye STAR desteği

TÜBİTAK tarafından yürütülen STAR Stajyer Araştırmacı Programı başvuru sonuçları açıklandı. Toplam 1359 farklı projede görev alacak 1500 lisans öğrencisinin destekleneceği programda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 19 öğrenci ile yer almayı başardı. BUÜ’lü öğrenciler 5 farklı kurumda yürütülecek projelerde görev alacak.

TÜBİTAK, STAR Stajyer Araştırmacı Programı başvuru sonuçlarını açıkladı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 1.359 farklı projede görev almak üzere 1.500 lisans öğrencisi desteklenmeye hak kazandı.

Nitelikli insan kaynağının Türkiye’ye kazandırılması hedefi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20.10.2020 tarihinde duyurusu yapılan Stajyer Araştırmacı Programı’na 2-30 Kasım 2020 tarihleri arasında başvurular alındı. Proje yürütücülerinin ve lisans öğrencilerinin büyük ilgi gösterdiği çağrı kapsamında STAR Portalı’na 1.963 TÜBİTAK projesi dâhil edildi. Projelere 12.000’den fazla öğrenci başvuru yaptı. Programa gösterilen yoğun ilgi nedeniyle daha önce 1.000 olarak ilan edilen öğrenci kontenjanı, öğrencilerden ve proje yürütücülerinden gelen yoğun talep kapsamında 1.500’e çıkarıldı.

Yapılan yerleştirmeler neticesinde 145 farklı üniversiteden, fen, mühendislik, sağlık ve sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 134 farklı lisans programında öğrenim gören birinci sınıf öğrencileri de dâhil olmak üzere 1.500 lisans öğrencisi STAR programına kabul edildi. Desteklenen öğrenciler araştırma ekosistemine erken aşamada dâhil olmaları ve bilimsel araştırma tecrübesi edinmelerinin yanı sıra, 6 ay süresince aylık 750 TL alacak.

TÜBİTAK’ın önem verdiği projelerden birisi olan STAR Stajyer Araştırmacı Programı’na 19 BUÜ öğrencisi kabul edildi. Öğrencilerden 15’i Bursa Uludağ Üniversitesi’nde, diğer 4 öğrenci ise TÜBİTAK-MAM, Bursa Teknik Üniversite, Gaziantep Üniversitesi ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde yürütülecek projelerde araştırmacı olarak bulunacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz programda yer almayı başaran öğrencileri ve danışman akademisyenleri tebrik ederek, Bursa’nın gururu olduklarını söyledi.