‘Buskimatik’lerle hizmete erişim daha kolay

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreciyle birlikte vatandaşların kalabalık ortamlara girmeden işlemlerini kolayca yapabilmeleri için şehrin çeşitli noktalarında bulunan ‘Buskimatik’lerin sayısını her geçen artırıyor.

Son yıllarda teknolojiye yapılan yatırımlarla, hizmet kalitesini daha da yükselten BUSKİ Genel Müdürlüğü, 2019 yılında 64 olan otomatik su tahsilat veznesi ‘Buskimatik’lere geçtiğimiz yıl 9 adet daha ilave yaptı. Vatandaşların fatura ödeme, EKS kart dolum işlemleri, EKS avans yükleme işlemleri, harcama katılım payı ödemeleri gibi işlemlerini 7 gün 24 saat kolayca yapabildikleri Buskimatikler, özellikle pandemi sürecinde kalabalık ortaklara girmek istemeyen vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılıyor.

Teknolojinin sağladığı imkanlarla vatandaşların hizmete erişimi önündeki tüm engelleri bir bir kaldırdıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Vatandaşlarımız su faturalarını BUSKİ vezneleri, e-Buski, PTT şubeleri, tüm bankalar ve anlaşmalı ödeme kuruluşlarının yanı sıra ‘Buskimatik’lerden de ödeyebilirler. Önümüzdeki dönemde insansız vezne otomasyonuna geçmeyi planlıyoruz. Tahsilat şubelerinin tamamına bütün ödeme işlemlerinin yapılabileceği insansız vezne otomasyonu planlıyoruz. Teknolojinin son imkânlarından yararlanarak bu hizmeti halkımızla buluşturabilmenin gayreti içerisindeyiz’’ diye konuştu.