BUSKİ hız kesmiyor
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MUDANYA’NIN ESENCE MAHALLESİ’NE KAZANDIRDIĞI İÇME SUYU PAKET ARITMA TESİSİ İLE HEM ESENCE’NİN, HEM DE YAZ AYLARINDA NÜFUSU KATLANARAK ARTAN EŞKEL SAHİLİNİN İHTİYACI OLAN KALİTELİ İÇME SUYUNU TEMİN ETTİ.
Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mudanya’nın Esence Mahallesi’ne kazandırdığı içme suyu paket arıtma tesisi ile hem Esence’nin, hem de yaz aylarında nüfusu katlanarak artan Eşkel sahilinin ihtiyacı olan kaliteli içme suyunu temin etti.
Ulaşımdan alt yapıya, tarihi mirastan çevreye kadar kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak Mudanya’nın Esence ve Eşkel sahillerinde yaşanan bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Yaz aylarında bölgede nüfusun katlanarak artması yüzünden kaliteli içme suyu temininde yaşanan sıkıntı, BUSKİ tarafından Esence Mahallesi’ne kazandırılan saniyede 5 litre kapasiteli içme suyu paket arıtma tesisi ile ortadan kalktı. Arıtma Tesisi sayesinde hem Esence Mahallesi hem de Eşkel sahilinin ihtiyacı olan kaliteli içme suyu talebi de karşılanmış oldu.
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