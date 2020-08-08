BUSKİ hız kesmiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mudanya’nın Esence Mahallesi’ne kazandırdığı içme suyu paket arıtma tesisi ile hem Esence’nin, hem de yaz aylarında nüfusu katlanarak artan Eşkel sahilinin ihtiyacı olan kaliteli içme suyunu temin etti.

Ulaşımdan alt yapıya, tarihi mirastan çevreye kadar kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de yaşam kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak Mudanya’nın Esence ve Eşkel sahillerinde yaşanan bir sorunu daha çözüme kavuşturdu. Yaz aylarında bölgede nüfusun katlanarak artması yüzünden kaliteli içme suyu temininde yaşanan sıkıntı, BUSKİ tarafından Esence Mahallesi’ne kazandırılan saniyede 5 litre kapasiteli içme suyu paket arıtma tesisi ile ortadan kalktı. Arıtma Tesisi sayesinde hem Esence Mahallesi hem de Eşkel sahilinin ihtiyacı olan kaliteli içme suyu talebi de karşılanmış oldu.